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Yağdanlıkları temizleyen ilginç yöntem! Deneyen şaşırıyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 16:04 Güncelleme: 25.06.2024 16:05
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Yağdanlıkları temizleyen ilginç yöntem! Deneyen şaşırıyor...

Mutfakta en çok kullanılan araç gereçlerden biri olan yağdanlıklar, hem masalarda hem de tezgah üstlerinde sıkça yer alır ve genellikle yağ ile temas ettiği için hızla kirlenebilirler. Ancak, bu yağların temizlenmesi oldukça zorlayıcıdır. İşte yağdanlıkları temizlemenin en pratik yolu...

Mutfakta sıkça kullanılan yağdanlıklar, günlük hayatta pratiklik sağlamakla birlikte zamanla kirlenme ve yapışkanlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Bu durum, temizliğin zorluğunu artırabilir ve bazen standart yöntemlerle tam olarak temizlenmeyebilirler. İşte bu noktada, nohut gibi sıradışı bir çözüm devreye giriyor.

Yağdanlıkları temizlemek için pratik bir yöntem olan nohut kullanımı, yağ kalıntılarından tamamen kurtulmayı sağlıyor ve cam yağdanlıklarını ilk günkü gibi parlak yapabiliyor.

Bu yönteme göre, yağdanlık içine deterjan, çamaşır suyu ve bulaşık sabunu ekledikten sonra içine 5-6 adet nohut atılıyor. Üzerine kaynar su eklenerek yağdanlık kapatılıp iyice çalkalanıyor.

Ardından dış yüzeyi de aynı karışım ile sünger yardımıyla temizleniyor ve birkaç dakika bekledikten sonra durulanıyor. Bu basit yöntemle yağdanlıkların nasıl pırıl pırıl olduğu gözlemlenebiliyor.

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