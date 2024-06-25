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Aşırı sıcak hava inme riskini artırıyor

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 15:59
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Aşırı sıcak hava inme riskini artırıyor

Sıcak hava, vücut üzerinde bir dizi olumsuz etkiye neden olabilir. Bu etkiler genellikle sıcaklığın artmasıyla birlikte ortaya çıkar ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte sıcak havanın yaygın olumsuz etkileri...

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