Günde 1 tutam tüketin, kansere savaş açıyor!

Kekik ayrıca sağlık alanında da önemli bir yere sahiptir. Antioksidan özellikleri nedeniyle vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyabilir. Bu özelliğiyle tümör oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.

Bazı araştırmalar, kekikte bulunan bileşiklerin kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını engelleyebileceğini göstermektedir. Özellikle timol ve karvakrol, anti-kanser özelliklere sahip bileşikler olarak öne çıkmaktadır.

Kekik, yüksek antioksidan kapasiteye sahiptir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı önleyebilir ve böylece kanser riskini azaltabilir.

Kolon, meme ve akciğer kanseri hücreleri üzerinde yapılan çalışmalarda bu bileşiklerin kanser hücrelerinin büyümesini inhibe edebileceği gösterilmiştir.