Uzmanlar uyardı: Kontakt lensle yüzmeyin
Kontakt lens kullananlar, özellikle yüzerken göz sağlıklarını koruma konusunda endişeler yaşıyor. Uzmanlar, bu konuda sıkça sorulan sorulara açıklık getirerek önemli uyarılarda bulunuyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte havuz ve deniz keyfi artarken, dikkat edilmesi gereken önemli bir sağlık riski ortaya çıkıyor. Özellikle havuzlarda kullanılan dezenfektan maddeler, özellikle gözler açıkken havuza girildiğinde göz yüzeyinde epitel defektlere neden olabiliyor. Bu durum da gözde batma hissi, kızarıklık ve çapaklanma gibi belirtilere yol açabiliyor.
"Bilinçsiz steroid kullanılması daha ciddi enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir"
Bu dönemde gözleri de etkileyen adenoviral salgınların, göz nezlesinin görülebileceğini anlatan Atilla, göz enfeksiyonlarında rastgele ilaç kullanımının sakıncalı olduğunu, mutlaka göz doktoruna başvurulması gerektiğini söyledi.
Atilla'ya göre, bilinçsiz steroid kullanılması daha ciddi enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir ve özellikle erişkinlerde göz tansiyonunun yükselmesine neden olabiliyor.
"Kontakt lensle birlikte olan enfeksiyonlar daha ciddi seyrediyor"
Prof. Dr. Atilla, özellikle gençlerin kontakt lensle denize, havuza girebildiğini belirterek, şöyle devam etti:
Kontakt lensle havuza, denize girmek maalesef gözde kornea enfeksiyonu riskini artırıyor. Bu da görme kaybına kadar giden çok ciddi bir süreç. Bu nedenle kontakt lensle havuza, denize asla girilmemesi gerekiyor. Göz sağlığı açısından esas olarak havuza yüzücü gözlükleriyle girilmesini öneriyoruz. Numaralı gözlük kullanan, özellikle kayma veya göz tembelliği olan çocuklar için numaralı havuz gözlükleri de var.
"Eğer bir kişi kontak lensle havuza, denize girmişse, duş almışsa o lensi hemen çıkarıp atmalı"
Kontak lens bakımının da büyük önem taşıdığının altını çizen Atilla, "Eğer bir kişi kontak lensle havuza, denize girmişse veya duş almışsa o lensi hemen çıkarıp atması gerekiyor. Tüm hastalara önerimiz de kontakt lensi günlük takıp çıkarmaları. Kontakt lensle birlikte olan enfeksiyonlar maalesef daha ciddi seyrediyor." açıklamasında bulundu.
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