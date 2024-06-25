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Güneşten doğru korunmanın yolları

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 11:34
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Güneşten doğru korunmanın yolları

Yaz aylarında güneşten korunma, dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Özellikle yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bu günlerde, önlem almak hayati önem taşıyor. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için alınabilecek tedbirlerle ilgili uzmanlar uyarılarda bulunuyor.

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