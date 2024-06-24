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Sivrisinek sorununa kökten çözüm! Tek bir damlası bile yetiyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 15:45 Güncelleme: 24.06.2024 15:45
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Sivrisinek sorununa kökten çözüm! Tek bir damlası bile yetiyor...

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sineklerin artması, özellikle gece uyku sırasında rahatsızlık yaratabiliyor. Ancak bu can sıkıcı haşerelerden kurtulmanın etkili ve ekonomik bir yolu bulunuyor. İşte, hem ucuz hem de etkili olan o yöntem...

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