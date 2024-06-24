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Bulaşık deterjanına 2 kaşık ekleyin! Tabaklar bardaklar pırıl pırıl olacak...

Giriş: 24.06.2024 16:37
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Bulaşık deterjanına 2 kaşık ekleyin! Tabaklar bardaklar pırıl pırıl olacak...

Bulaşıklarda zaman zaman karşılaşılan zorlu kir ve yağ lekeleri, bulaşık makinesinde yıkamaya rağmen çıkamayabilir. Ancak bu durumda, adeta hayat kurtaran bir yöntem devreye giriyor. Sadece iki malzemeyle çıkmayan yağlardan 10 dakikada kurtulun. İşte yöntemi...

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