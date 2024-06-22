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Cep telefonlarının aşırı kullanımı eklemlere zararlı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 16:58
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Cep telefonlarının aşırı kullanımı eklemlere zararlı

Gençler ve orta yaş grubunda cep telefonu kullanımı bağımlılık düzeyine ulaşmış durumda. Uzmanlara göre, cep telefonlarının aşırı kullanımı eklemlerde ve sinir dokusunda hasara yol açabiliyor.

Uzmanlar, aşırı telefon kullanımının eklemler ve sinir dokusunda ciddi hasarlara neden olabileceğini vurguluyor. Bu durum, teknolojinin hayatımızı kolaylaştırırken sağlık açısından da riskler taşıdığını ortaya koyuyor. İşte uzmanından konuya ilişkin önemli bilgiler...

"EN ÖNEMLİ TEDAVİ BAĞIMLILIK DERECESİNİ AZALTMAK"

Cep telefonlarının aşırı kullanımı nedeniyle ortaya çıkan hastalıkların tedavisinin mümkün olduğunu vurgulayan uzmanlar, burada en önemli tedavinin bağımlılık derecesini azaltmak olduğu söylüyor.

"BEYİN FONKSİYONLARI ÜZERİNDE ETKİ GÖSTERİYOR"

Ağır vakalar için de cerrahi tedavinin gerektiğini dile getiren uzmanlara göre, cep telefonunun özellikle iş veya sosyal ortamda kullanılması beyin fonksiyonları üzerine de etki ediyor.

DİĞER ZARARLARI

Özellikle psiko-sosyal dediğimiz stres, gerilim, uykusuzluk, baş ağrısı, dikkat dağınıklığı üzerine etkisi net.

Tabii bunun yanında Alzheimer gibi bazı beyin fonksiyonların etkileyen hastalıklar veya bazı iyi huylu beyin tümörleri üzerine de etkisi halen tartışılmakta.

Radyofrekans denilen kulaksızlık kullanımın derecesi arttıkça bu tür fonksiyonların özellikle de stres, gerilim, baş ağrısı ve dikkat bozukluğunun toplumda görülme sıklığı artmakta.

Özellikle de genç kesimlerde okullarda ve derslerde başarısızlıkla dikkat dağınıklığı, orta ve ileri yaş grubunda ise hafıza problemleri unutkanlığa yol açmakta.

Çıkan son yayınlarda ise Alzheimer gibi ciddi nörolojik hastalıklara sebep olduğu bildirilmekte.

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