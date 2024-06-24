Limon sarımsak kürü ne işe yarar, nasıl yapılır? Faydaları...

NASIL YAPILIR?



Yapımı oldukça kolay ve en çok bilinen limon sarımsak kürü tarifi için öncelikle büyük bir kavanozun olmaktadır. Malzemeler için iki litre sıkılmış limon suyu ve kırk diş sarımsak gereklidir. Daha sonra kürü yapmak için öncelikle limonları sıkarak kavanoza koyulmalıdır.



Kabukları soyulan sarımsakları ise limon suyunun içine koyarak ağzını kapatılmalıdır. Yapılan bu karışımı 25 gün boyunca oda sıcaklığında olacak şekilde bırakılmalıdır. Belli aralıklar ile düzenli olarak karışmalıdır. Ve bu karışımı 25 günün sonunda kullanabilirsiniz.

NASIL KULLANILIR?

25 gün boyunca bekletilen bu limon ve sarımsak kürünü artık kullanıma hazır olacaktır. Özellikle kahvaltıdan yarım saat önce bir çay bardağının yarısı tüketilmelidir. 25 gün boyunca sürekli olarak uygulanmalıdır. Daha sonra 10 veya 15 gün ara verilmelidir. Bu aradan sonra tekrar devam edilmelidir. Her gün düzenli olarak belli zamanda tüketilmelidir.

FAYDALARI...

-Kötü kolesterolü hızlı bir şekilde düşürmektedir.

-Hipertansiyonu önlemektedir.

-Beyin hücrelerinin yenilenmesinde yardımcı olmaktadır.

-Oluşabilecek felç durumlarına karşı riski alt seviyeye düşürmektedir.

-Pankreası yenilemektedir.

-İyi bir idrar sökücü olmak ile beraber ödemi de atmaktadır.

-Mide ülserinin iyileşmesine yardımcı olur.

-Bağışıklığı güçlendirmektedir.