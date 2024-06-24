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Kontrolsüz kullanımı bakın nelere yol açıyor! D, C, çinko, B12 vitamini...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 17:00
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Kontrolsüz kullanımı bakın nelere yol açıyor! D, C, çinko, B12 vitamini...

Vitaminler, vücudun sağlıklı işleyişi için önemli yapı taşlarıdır. Ancak bilinçsizce ve kontrolsüz kullanımları ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, vitamin takviyelerinin gereksiz ve yanlış kullanımının vücutta olumsuz etkilere neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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