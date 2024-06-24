Yanık dereceleri: 1. 2. 3. derece yanık ne demek?

1. Derece Yanık: Genellikle en hafif olanıdır ve sadece derinin dış tabakası olan epidermisteki hasarı ifade eder. Bu tür yanıklarda genellikle kızarıklık, hafif şişlik ve ağrı görülür. Güneş yanığı tipik bir 1. derece yanık örneğidir.

2. Derece Yanık: Daha derin etkileyebilen bir yanık türüdür. Epidermis ve dermisi (derinin üst iki tabakası) etkiler. Bu derecedeki yanıklarda cilt kabarcıklar oluşturabilir, kırmızı veya beyaz renk alabilir ve şiddetli ağrıya neden olabilir.

3. Derece Yanık: En ciddi yanık türüdür ve derinin tüm tabakalarını, hatta alt dokuları da etkileyebilir. Cilt genellikle beyaz, siyah veya kahverengi renk alabilir, kalıcı hasarlar oluşabilir ve ağrı hissi az olabilir çünkü sinir uçları da zarar görmüş olabilir.

Yanık dereceleri belirlenirken zarar gören bölgenin derinliği, vücudun ne kadarını kapsadığı, enfeksiyon riski, hastanın yaş ve sağlık geçmişi gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Bu bilgiler, hastanın hayati durumu ve tedavi seçeneklerini belirlemede önemli rol oynar.