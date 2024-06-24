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Muzun bilinmeyen 9 faydası! Günde 1 tane tüketirseniz...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 16:46
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Muzun bilinmeyen 9 faydası! Günde 1 tane tüketirseniz...

Muz, sağlık açısından birçok faydası olan besleyici bir meyvedir. Diyet yapanların da vazgeçilmesi olan bu besin, potasyum bakımından zengindir. İşte muzun bilinmeyen faydaları...

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