Sağlıklı beslenme ve spor obezitenin ilacı oluyor
Obezite, dünya genelinde giderek artan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, obezitenin yaygınlığının arttığını ve bu durumun birçok kronik hastalıkla ilişkilendirildiğini ortaya koyuyor.
Obezitenin ülkemizde ve dünyada giderek yaygınlaşan bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. M. Emel Alphan, Türkiye'nin, obezite oranı açısından dünyada 17'nci sırada Avrupa'da ise birinci sırada yer aldığını söyledi.
Obezite dünyada yaygınlaşan bir halk sağlığı sorunu
Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre obezitenin, "Vücutta sağlığı bozacak düzeyde aşırı yağ depolanması" olarak tanımlandığını belirten Prof. Dr. M. Emel Alphan, "Obezite aşırı enerji tüketimi, yetersiz enerji harcaması (sedanter yaşam tarzı, düşük Dinlenme Metabolik Hız - DMH) veya her ikisinin neden olduğu uzun süreli enerji dengesizliği ile kişinin genleri ve çevresi arasındaki kompleks etkileşimlerinin bir sonucu olarak gelişen kronik bir hastalıktır. Obezite, dünyada ve ülkemizde giderek artan bir halk sağlığı sorunudur. Küresel açıdan epidemik boyuta ulaşan obezite, farklı etnik özellikteki tüm toplumlarda yaygındır. Günümüzde çevresel faktörler, genetik yatkınlık, kültürel, sosyo-ekonomik etkenler ve insan davranışları arasındaki karmaşık etkileşimlere bağlı olarak obezite insidansında değişiklikler olabilir" dedi.
2035'e kadar 3,3 milyar yetişkinin etkilenebileceği varsayılıyor
DSÖ verilerine göre, tüm dünyada fazla kiloluluğun ve obezitenin prevalansının son 50 yıldır giderek arttığına dikkat çeken Prof. Dr. M. Emel Alphan, "2008 yılında 18 yaş ve üzeri obez ve aşırı kiloluların sayısı 1,8 milyar iken, 2020 yılında 2,2 milyardan daha fazla yetişkinin fazla kilolu ya da obez olduğu bildirilmiştir. 2035 yılına kadar yaklaşık 3,3 milyar yetişkinin obeziteden etkilenebileceği varsayılıyor. 2020'de yetişkinlerde obezitenin yüzde 42 olduğu belirtilirken, 2035'te ise yüzde 54'ünün obez olacağı tahmin ediliyor" dedi.
Obezite çocuk ve gençlerde de artış gösteriyor
Obezitenin çocuk ve gençlerde de benzerlik gösterdiğini belirten Prof. Dr. M. Emel Alphan, "5 ila 19 yaş arası gençlerde 1990'da sadece yüzde 8 olan bu oranın 2022 yılında yüzde 22'ye yükseldiği belirtilirken, 2035 yılında ise yüzde 39'un üzerine çıkması bekleniyor" diye konuştu.
Avrupa'da pek çok hastalığın sebebi obezite
Obezitenin önemli sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çeken Prof. Dr. M. Emel Alphan, "DSÖ'nün veri tabanına göre; obezite Avrupa'daki yetişkinlerde hipertansiyonun yüzde 55'inin, kalp hastalıklarının yüzde 35'inin, Tip 2 diyabetin yüzde 80'inin sorumlusudur ve bunların her yıl 1 milyondan fazlası ölüm ile sonuçlanmaktadır" diye konuştu.
Avrupa'da ilk sıradayız
Türkiye'nin obezite oranı açısından dünyada 17'nci, Avrupa'da ise birinci sırada yer aldığını belirten Prof. Dr. M. Emel Alphan, "2024 yılına gelindiğinde Türkiye'de 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 32,1'inin obez, yüzde 34,6'sının ise fazla kilolu olduğu, toplamda ise bu oranının yüzde 66,7 ye ulaştığını söylemek mümkün. Türkiye'de obeziteye ilişkin hastalıklardan olan diyabet, koroner kalp hastalığı, felç ve kanserden 2,4 milyon kişinin etkilendiği DSÖ-2024 raporunda belirtilmiştir" dedi.
Obezite hastalık riskini artırır, yaşam kalitesini olumsuz etkiler
Obezitenin birçok sağlık sorununa neden olduğunu veya var olan sorunları şiddetlendirdiğini vurgulayan Prof. Dr. M. Emel Alphan, "Obezite, kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, inme (felç), bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, eklem ve kemik hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, karaciğer yağlanması, uyku apnesi, depresyon, kısırlık, cinsel işlev bozuklukları, cilt hastalıkları gibi hastalıkların riskini arttırır. Obezite ayrıca yaşam kalitesini ve süresini de olumsuz etkiler" uyarısında bulundu.
Obezitede tedavi yöntemi: Beslenme ve hayat tarzı değişikliği
Obezitede tedavi yönteminin sağlıklı beslenme ve hayat tarzı değişikliği olduğunu kaydeden Prof. Dr. M. Emel Alphan, "Aslında obezitedeki birinci tedavi yöntemi de bu raporlardan anlaşılacağı üzere, sağlıklı beslenme ve fiziksel olarak aktif olmayı da içeren hayat tarzı değişikliğidir" dedi.
Sağlıklı beslenme modeli hayata geçirilmeli
Sağlıklı beslenmenin tarifini yapan Prof. Dr. M. Emel Alphan, "Sağlıklı beslenme az yağlı süt ve ürünleri, yağsız et, balık, tavuk, yumurta ile kurubaklagiller ve az miktarlarda kabuklu kuruyemişleri de içeren, rafine olmayan tam tahıllardan ve günde 5-10 porsiyon sebze ve meyveden oluşan bir beslenme modelidir. Doymuş yağ ve trans yağ içermeyen, az miktarda bitkisel sıvı yağ (zeytinyağı ve diğer bitkisel yağların karışımı) kullanılarak yemeklerin yapılması, şeker ve şekerli besinler ile içeceklerin minimum düzeyde alınması ve su tüketiminin arttırılması da enerji dengesi ve obeziteye bağlı hastalık risklerini en aza indiren bir yaklaşım olacaktır. Bu tarz beslenme modelleri, tüm dünyada sağlıklı olduğu kabul edilmiş olan Akdeniz diyeti, DASH diyeti ile vejetaryen beslenmedir" diye konuştu.
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