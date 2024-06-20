Sağlıklı beslenme ve spor obezitenin ilacı oluyor

Obezitenin ülkemizde ve dünyada giderek yaygınlaşan bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. M. Emel Alphan, Türkiye'nin, obezite oranı açısından dünyada 17'nci sırada Avrupa'da ise birinci sırada yer aldığını söyledi.

Obezite dünyada yaygınlaşan bir halk sağlığı sorunu

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre obezitenin, "Vücutta sağlığı bozacak düzeyde aşırı yağ depolanması" olarak tanımlandığını belirten Prof. Dr. M. Emel Alphan, "Obezite aşırı enerji tüketimi, yetersiz enerji harcaması (sedanter yaşam tarzı, düşük Dinlenme Metabolik Hız - DMH) veya her ikisinin neden olduğu uzun süreli enerji dengesizliği ile kişinin genleri ve çevresi arasındaki kompleks etkileşimlerinin bir sonucu olarak gelişen kronik bir hastalıktır. Obezite, dünyada ve ülkemizde giderek artan bir halk sağlığı sorunudur. Küresel açıdan epidemik boyuta ulaşan obezite, farklı etnik özellikteki tüm toplumlarda yaygındır. Günümüzde çevresel faktörler, genetik yatkınlık, kültürel, sosyo-ekonomik etkenler ve insan davranışları arasındaki karmaşık etkileşimlere bağlı olarak obezite insidansında değişiklikler olabilir" dedi.

2035'e kadar 3,3 milyar yetişkinin etkilenebileceği varsayılıyor

DSÖ verilerine göre, tüm dünyada fazla kiloluluğun ve obezitenin prevalansının son 50 yıldır giderek arttığına dikkat çeken Prof. Dr. M. Emel Alphan, "2008 yılında 18 yaş ve üzeri obez ve aşırı kiloluların sayısı 1,8 milyar iken, 2020 yılında 2,2 milyardan daha fazla yetişkinin fazla kilolu ya da obez olduğu bildirilmiştir. 2035 yılına kadar yaklaşık 3,3 milyar yetişkinin obeziteden etkilenebileceği varsayılıyor. 2020'de yetişkinlerde obezitenin yüzde 42 olduğu belirtilirken, 2035'te ise yüzde 54'ünün obez olacağı tahmin ediliyor" dedi.

Obezite çocuk ve gençlerde de artış gösteriyor

Obezitenin çocuk ve gençlerde de benzerlik gösterdiğini belirten Prof. Dr. M. Emel Alphan, "5 ila 19 yaş arası gençlerde 1990'da sadece yüzde 8 olan bu oranın 2022 yılında yüzde 22'ye yükseldiği belirtilirken, 2035 yılında ise yüzde 39'un üzerine çıkması bekleniyor" diye konuştu.