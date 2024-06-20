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C vitamininde limonu ve portakalı sollayan yaz meyvesi!

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 15:18
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C vitamininde limonu ve portakalı sollayan yaz meyvesi!

Şeftali, yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olarak sofralarımızı süslüyor. Sulu ve tatlı yapısıyla birçok kişinin favorisi olan şeftalinin sağlık üzerinde de pek çok olumlu etkisi bulunuyor. İşte şeftalinin bilinmeyen faydaları...

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