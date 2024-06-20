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Fazla tuz tüketimi böbrek hastalığı nedeni!

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 15:00
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Fazla tuz tüketimi böbrek hastalığı nedeni!

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, fazla tuz tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini vurguluyor. Sağlık uzmanları, günlük tuz alımının sağlık için önerilen miktarın üzerinde olduğunu belirtiyorlar. Fazla tuz tüketiminin özellikle yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve böbrek sorunları gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade ediliyor.

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