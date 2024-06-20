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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir? İşte belirtileri...

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 12:46
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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir? İşte belirtileri...

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), virüsün neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu hastalık genellikle kenelerin ısırması sonucu insanlara bulaşır. İlk belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, bulantı ve kusma yer alabilir. Hastalık ilerledikçe ciddi kanama ve organ hasarı riski ortaya çıkabilir.

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