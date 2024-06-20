Eti sağlıklı tüketmek için "Kızartmayın, kavurmayın" uyarısı

"Kırmızı etimizi sebzeli bir şekilde de hazırlayabiliriz"

Kurban Bayramı'nda Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak daha kırmızı et tüketiminin arttığını belirten Diyetisyen Merve Sena Nazlı, "Kırmızı et tüketimi normal porsiyonlarda olduğu zaman sakıncalı değil ama miktar olarak birazcık daha fazla olmakta. Çünkü kurbanlıklar kesildikten sonra, hızlı bir şekilde tüketmeye başlıyoruz. Bunu da daha çok haşlama yerine kavurma olarak ve bol kuyruk yağlı yapıyoruz. Özellikle burada kalp damar hastalıkları, tansiyon problemi olan kişiler ve özellikle böbrek hastalarının dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü çok fazla miktarda kırmızı et tüketimi kolesterolü ve tansiyonu yükseltip bayramı zehir edebilir. O yüzden mutlaka dikkat etmenizi önereceğim. Onun dışında kırmızı et tüketecekler, kırmızı et demirden zengin olduğu için mutlaka yanında C vitamini olan yeşil salatalar, söğüş sebzeler gibi tercih edebilir ya da kırmızı eti sebzeli bir şekilde de hazırlayabiliriz" dedi.



"Kavurma yerine ızgara, mangal veya haşlama yapılabilir"

Kırmızı etin fazla tüketiminin kan şekerinin aniden yükselmesine neden olabileceğine değinen Nazlı, "Pişirme yöntemi olarak da kızartma ya da kavurma yerine ızgara, mangal veya haşlama yapılabilir. Yanında içecek grubu olarak asitli gazlı içeceklerden birazcık uzak durmaya çalışalım. Havaların ısınmasıyla beraber soğuk içecekler içmek istiyoruz ama burada da dikkat etmemiz gereken şeyler çok fazla şekerli içecekler oluyor. Kan şekeri de hızlı yükselebilir. O yüzden ayran içebilirsiniz. Şalgam suyu doğal probiyotik olduğu için özellikle tercih edilebilir ya da maden suyu tercih edilebilir. Çünkü terliyoruz, terledikçe vitamin kayıplarımız ve mineral kayıplarımız oluyor. Mineral kaybının en iyi kaynağı da maden suyu tercih edilebilir. Bu süreç içerisinde tatlı tüketimimize de yine dikkat etmemiz gerekiyor. Şerbetli tatlılar, hamur tatlılar bayramda çok daha fazla tercih ediliyor. Burada dikkat etmemiz gereken dondurma ya da sütlü tatlılar gibi tercih edebiliriz. Su tüketimi yine çok önemli. 2-2 buçuk litrenin altına düşmemeye çalışalım" şeklinde konuştu.