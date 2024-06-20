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Detoks sularına dikkat! Limonlu su içmek zayıflatır mı? Uzmanı açıkladı...

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 12:33
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Detoks sularına dikkat! Limonlu su içmek zayıflatır mı? Uzmanı açıkladı...

Detoks suları son zamanlarda popülerlik kazanmış olsa da, bu içeceklerin sağlık üzerindeki etkileri ve iddia edilen faydaları tartışma konusu oluyor. Kilo vermede etkili olduğu öne sürülerek zaman zaman diyet listelerinde yer alan limon ve detoks sularının zayıflatıcı etkisi olmadığını belirten Prof. Dr. Emel Alphan, bu tip tavsiyelerin gerçekçi olmadığını söyledi.

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