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Migren ağrısına iyi geliyor! Aktarlarda yok satan yağ...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 14:47
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Migren ağrısına iyi geliyor! Aktarlarda yok satan yağ...

Migren, yoğun baş ağrılarıyla karakterize edilen ve genellikle tek taraflı olarak hissedilen bir tür baş ağrısıdır. Migren atakları, genellikle ağrı, mide bulantısı, kusma ve ışığa veya sese karşı hassasiyet gibi semptomlarla birlikte olabilir. İşte migren ağrısını geçiren yağ...

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