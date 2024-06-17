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Kolesterolü düşürüyor! Zeytinyağının bilinmeyen faydaları...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 14:14
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Kolesterolü düşürüyor! Zeytinyağının bilinmeyen faydaları...

Zeytinyağı, doymamış yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Özellikle kalp sağlığına olan faydalarıyla bilinen bu yağ, LDL ("kötü") kolesterolü düşürerek kalp-damar hastalıkları riskini azaltabilir. Aynı zamanda antiinflamatuar özellikleri sayesinde vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilir ve kanser riskini azaltıcı etkiler gösterebilir.

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