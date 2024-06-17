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Limonun faydaları! Limon neye iyi gelir? Besin değeri...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 15:38
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Limonun faydaları! Limon neye iyi gelir? Besin değeri...

Limon, C vitamini bakımından zengin olan ve sağlık açısından pek çok faydası bulunan bir meyvedir. Peki limon faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İşte limonun bilinmeyen faydaları...

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