Yumurtanın sarısına bakınca şıp diye anlaşılıyor! Eğer tazeyse...

Yumurta sarısının rengi sarı-turuncu ile parlak turuncu arasında değişebilir ve renk konusunda çok seçici olmak bazen gereksiz olabilir. Çünkü yumurta sarısının tadı ve sağlık faydaları, rengine bağlı değildir; bu özellikler yumurtanın içeriğindeki besin değerlerine ve tazeliğine bağlıdır.

Pişirme sırasında yumurta sarısının gri veya yeşilimsi bir renk alması, yumurtanın bozuk olduğu anlamına gelmez. Bu durum, yumurtanın aşırı pişirilmesi nedeniyle demir oksidasyonunun meydana gelmesinden kaynaklanır. Bu tür yumurtaların tazeliği veya güvenliği hakkında endişelenmenize gerek yoktur; ancak pişme süresini daha dikkatli kontrol etmek daha tatmin edici bir sonuç verebilir.