Duş keyfi yapanlara uyarı geldi! Beklenenin aksine yıkıcı bir etki oluşturuyor

Uzun ve sıcak duşlar, cildinizin doğal yağ dengesini bozarak kurumasına ve tahriş olmasına neden olabilir. Sıcak su, cildin nemi tutan bariyerini zayıflatarak kuruluğa, kaşıntıya ve cilt problemlerine yol açabilir. Özellikle hassas cilt tipleri için bu durum daha da can sıkıcı olabilir.

Peki, bu keyifli ritüelden vazgeçmek mi gerekiyor? Elbette hayır! Cildinize zarar vermeden duş keyfinizi sürdürmek için yapabilecekleriniz var:

Duş sürenizi kısaltın: 5-10 dakikalık ılık suyla duş almak cildiniz için idealdir.