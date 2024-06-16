Güneşin Tadını Çıkarırken Dikkat: Güneş Yanığı Tehlikesine Karşı Korunma ve Tedavi Önerileri

Güneş Yanığından Korunma Yolları Neler?

- Güneş Kremi Kullanın: Cilt tipinize uygun, en az 30 SPF koruma faktörlü ve hem UVA hem de UVB ışınlarını engelleyen güneş kremi kullanın. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce bol miktarda sürün ve iki saatte bir tekrarlayın. Yüzme veya terleme sonrasında da kremi yenileyin.

- Güneşten Koruyucu Giysiler Tercih Edin: Şapka, güneş gözlüğü ve ince, uzun kollu giysiler güneş ışınlarının cildinize ulaşmasını engelleyecektir.

- Gölgede Kalın: Özellikle öğle saatleri (10:00 - 16:00) güneş ışınlarının en yoğun olduğu zamanlarda gölgede kalmaya özen gösterin.

- Yeterince Su İçin: Güneş yanığı ciltten su kaybına neden olur. Bu nedenle bol su içerek sıvı dengenizi koruyun.

- Solaryumdan Kaçının: Solaryum da cilt kanseri riskini önemli ölçüde artırır.