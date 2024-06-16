Havuza sakın böyle girmeyin! Enfeksiyona neden oluyor...

"KONTAKT LENSLE BİRLİKTE OLAN ENFEKSİYONLAR DAHA CİDDİ SEYREDİYOR"

Prof. Dr. Atilla, özellikle gençlerin kontakt lensle denize, havuza girebildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kontakt lensle havuza, denize girmek maalesef gözde kornea enfeksiyonu riskini artırıyor. Bu da görme kaybına kadar giden çok ciddi bir süreç. Bu nedenle kontakt lensle havuza, denize asla girilmemesi gerekiyor. Göz sağlığı açısından esas olarak havuza yüzücü gözlükleriyle girilmesini öneriyoruz. Numaralı gözlük kullanan, özellikle kayma veya göz tembelliği olan çocuklar için numaralı havuz gözlükleri de var."

Kontak lens bakımının da büyük önem taşıdığının altını çizen Atilla, "Eğer bir kişi kontak lensle havuza, denize girmişse veya duş almışsa o lensi hemen çıkarıp atması gerekiyor. Tüm hastalara önerimiz de kontakt lensi günlük takıp çıkarmaları. Kontakt lensle birlikte olan enfeksiyonlar maalesef daha ciddi seyrediyor." açıklamasında bulundu.