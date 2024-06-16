Vücuttaki ödemi söküp atıyor! Maydanoz suyunun faydaları...
Vücutta sıvı birikimi olarak tanımlanan ödem, birçok insanın karşılaştığı yaygın bir sağlık sorunudur. Ödem, genellikle dokular arasında sıvı birikimi sonucu oluşur ve bir dizi belirtiyle kendini gösterir. Şişkinlik, dokularda sıkılık veya gerilme hissi, ciltte genel ağırlık artışı veya sıvı birikimi nedeniyle kilo alımı, ödemin tipik belirtilerindendir. İşte bu sorunu ortadan kaldırmak için etkili bir tarif var. İşte ödem attırıcı içeçek...
Ödem oluşumunda etkili olan çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bunlar arasında kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları, karaciğer rahatsızlıkları, dolaşım sistemi bozuklukları, hormonal dengesizlikler, yüksek tuz alımı, aşırı sıvı tüketimi, bazı ilaçların yan etkileri ve travma yer alıyor.
Antioksidan özelliği olan maydanoz, vücuda zarar veren serbest radikalleri vücuttan atarak yaşlanmaya karşı etkilidir. Ayrıca bağışıklık sistemi güçlendiricidir. Yüksek C vitamini içeren maydanozu bu şekilde tüketerek hızlıca ödem atabilirsiniz. İşte tarifi...
Malzemeler:
-1 demet taze maydanoz
-2 su bardağı su
-Birkaç dilim limon (isteğe bağlı)
Hazırlık:
-Maydanoz demetini iyice yıkayın ve saplarını kesin.
-Blender veya mutfak robotunda maydanoz yapraklarını, suyu ve dilerseniz limon dilimlerini ekleyin.
-Malzemeleri iyice püre haline gelene kadar karıştırın.
-Hazırladığınız karışımı süzgeçten geçirerek posalarını ayırın. Bu adım isteğe bağlı olup, posalı ya da posasız şekilde tüketebilirsiniz.
-Elde ettiğiniz maydanoz suyunu bir bardağa veya şişelere dökün.
-İsteğe göre limon dilimleri ile süsleyerek servis yapın.
Maydanoz suyunu taze olarak hazırlayıp hemen tüketmeniz en iyisidir, çünkü zamanla vitamin ve besin değerleri azalabilir. Ayrıca, maydanoz suyunu daha lezzetli hale getirmek için yeşil elma veya salatalık gibi diğer yeşil sebzelerle de karıştırabilirsiniz.
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