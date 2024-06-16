Vücuttaki ödemi söküp atıyor! Maydanoz suyunun faydaları...

Hazırlık:

-Maydanoz demetini iyice yıkayın ve saplarını kesin.

-Blender veya mutfak robotunda maydanoz yapraklarını, suyu ve dilerseniz limon dilimlerini ekleyin.

-Malzemeleri iyice püre haline gelene kadar karıştırın.

-Hazırladığınız karışımı süzgeçten geçirerek posalarını ayırın. Bu adım isteğe bağlı olup, posalı ya da posasız şekilde tüketebilirsiniz.

-Elde ettiğiniz maydanoz suyunu bir bardağa veya şişelere dökün.

-İsteğe göre limon dilimleri ile süsleyerek servis yapın.

Maydanoz suyunu taze olarak hazırlayıp hemen tüketmeniz en iyisidir, çünkü zamanla vitamin ve besin değerleri azalabilir. Ayrıca, maydanoz suyunu daha lezzetli hale getirmek için yeşil elma veya salatalık gibi diğer yeşil sebzelerle de karıştırabilirsiniz.