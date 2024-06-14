Yağ lekesini anında çıkarıyor! Kıyafetinize 1 kaşık serpiştirin...
Yağ lekesi kıyafetlerde sıkça karşılaşılan bir sorundur. Bu lekeleri çıkarmak oldukça zor olabilir. Ancak lekenin türüne ve kumaşın özelliğine bağlı olarak farklı yöntemler denenebilir. İşte yağ lekesini en hızlı çıkaran yöntem...
Bazı kıyafetlere bulaşan yağ lekeleri, ne kadar yıkansa da tırmanabiliyor. İşte, inatçı yağ lekelerinden kurtulmak için bazı yöntemler...
Yağ lekelerinden kurtulmak bazen oldukça zor olabilir, ancak mısır nişastası veya un gibi malzemelerle kolaylıkla temizleyebilirsiniz.
İşte yağ lekesini çıkarmak için basit bir yöntem:
-Lekenin üzerine temiz bir bez koyarak fazla yağın emilmesini sağlayın.
-Ardından lekeli bölgeye mısır nişastası veya un serpin.
-Mısır nişastasının ya da unun toz yapısı, lekenin dağılmasını önler ve yağı emer. Elinizle hafifçe ovuşturarak tozun yağı emmesine yardımcı olabilirsiniz.
-Yağ lekesi hala görünüyorsa işlemi tekrarlayabilirsiniz. Her tekrarda toz, yağı biraz daha emecektir.
-Alternatif olarak, pudra kullanmayı da deneyebilirsiniz. Pudranın tozlu yapısı, yağın hemen emilmesini sağlayacaktır.
-Yağlı bölgeyi temizledikten sonra kumaşı yıkamak, lekenin tamamen çıkmasını sağlayacaktır. Ancak, kumaşın yıkama talimatlarını takip etmek önemlidir.
Bu basit yöntemle, yağ lekelerinden kurtulmak artık daha kolay olacaktır. Pudra bulunmuyorsa, aynı işlemi karbonatla da deneyebilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 20-21 Haziran resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmi ve özel sektör Perşembe, Cuma günleri çalışacak mı?
- Galatasaray’da taş çatlatacak transfer! Fitili ateşledi: O isimle taraftar coşacak
- BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER 2024 | Arefe ve Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli..
- Arefe günü ulaşım bedava mı? 15-19 Haziran'da Metro, İETT, Metrobüs, Marmaray, Vapur ücretsiz mi? Arefe-Kurban Bayramı toplu taşıma tarifesi
- İl İl Kurban Bayramı Namaz Saatleri 2024 | DİYANET 16 Haziran Pazar bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...
- Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet'e göre Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe
- Arefe Günü Mesajları 2024: Resimli, hadisli, uzun, kısa, kalplere dokunan eşe, dosta, aileye Arefe Günü sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...
- Tesbih Namazı kılınışı-detaylı anlatım! Arefe günü tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Fazileti nedir?
- İhlas suresi Arapça-Türkçe okunuşu | Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri neler? Kurban Bayramı arifesinde ihlas suresi ne zamana kadar okunur?
- İşçiye müjde saat 8.15'te geldi: Taşeron, kamu işçisi, 4D'linin hesabına yattı! En düşük 8.000 TL...
- DİYANET Cuma Hutbesi 14 Haziran 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? Kurban Bayramı öncesi...
- KARNE MESAJLARI EN YENİ 2024 | Kardeşinize, çocuğunuza, yeğeninize kısa, uzun, motive edici, komik mesajlar: WhatsApp, Facebook, Instagram...