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Yağ lekesini anında çıkarıyor! Kıyafetinize 1 kaşık serpiştirin...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 16:48
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Yağ lekesini anında çıkarıyor! Kıyafetinize 1 kaşık serpiştirin...

Yağ lekesi kıyafetlerde sıkça karşılaşılan bir sorundur. Bu lekeleri çıkarmak oldukça zor olabilir. Ancak lekenin türüne ve kumaşın özelliğine bağlı olarak farklı yöntemler denenebilir. İşte yağ lekesini en hızlı çıkaran yöntem...

Bazı kıyafetlere bulaşan yağ lekeleri, ne kadar yıkansa da tırmanabiliyor. İşte, inatçı yağ lekelerinden kurtulmak için bazı yöntemler...

Yağ lekelerinden kurtulmak bazen oldukça zor olabilir, ancak mısır nişastası veya un gibi malzemelerle kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

İşte yağ lekesini çıkarmak için basit bir yöntem:

-Lekenin üzerine temiz bir bez koyarak fazla yağın emilmesini sağlayın.

-Ardından lekeli bölgeye mısır nişastası veya un serpin.

-Mısır nişastasının ya da unun toz yapısı, lekenin dağılmasını önler ve yağı emer. Elinizle hafifçe ovuşturarak tozun yağı emmesine yardımcı olabilirsiniz.

-Yağ lekesi hala görünüyorsa işlemi tekrarlayabilirsiniz. Her tekrarda toz, yağı biraz daha emecektir.

-Alternatif olarak, pudra kullanmayı da deneyebilirsiniz. Pudranın tozlu yapısı, yağın hemen emilmesini sağlayacaktır.

-Yağlı bölgeyi temizledikten sonra kumaşı yıkamak, lekenin tamamen çıkmasını sağlayacaktır. Ancak, kumaşın yıkama talimatlarını takip etmek önemlidir.

Bu basit yöntemle, yağ lekelerinden kurtulmak artık daha kolay olacaktır. Pudra bulunmuyorsa, aynı işlemi karbonatla da deneyebilirsiniz.

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