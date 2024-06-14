Haftada 5 gün egzersiz yapmak kalbi koruyor!

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. İnalkaç, kalp-damar hastalıklarının dünyada ve Türkiye'de bir numaralı ölüm nedeni olmasının pek çok kişiyi endişelendirdiğini bildirdi.

Kalp damar hastalıkları riskine karşı, 40 yaş üzeri herkesin yılda bir kez kardiyolojik kontrolden geçmesi önerisinde bulunan İnalkaç, "Kalp kendini yenileyebilen bir organ olmadığı için, en ufak bir hasarın bile oluşmaması asıl hedeftir. Hipertansiyon, diyabet ya da yüksek kolesterolünüz varsa, sigara içiyorsanız, diyet tarzınız uygun değilse ve hareketsiz bir yaşamınız varsa, kalp sağlığınızı korumak için bunları en doğru şekilde nasıl kontrol altına alabileceğinizi bilmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Her yıl dünyada milyonlarca kişinin, kalp damar hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran İnalkaç, "Ancak diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol, sigara, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam gibi risk faktörlerinden bir veya birkaçına sahipseniz, kalp damar hastası olma ihtimaliniz olmayan kişiye göre çok daha fazladır." görüşünü paylaştı.