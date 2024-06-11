Ultraviyole ışınları kolejinimizi bitiriyor!

Dr. Merve Oflaz, "Yaz aylarında, güneş ışınları yeryüzüne daha dik açıyla ulaşır ve bu durum cildimizin UV ışınlarına daha fazla maruz kalmasına neden olur. UV ışınları, cildimizdeki kolajen ve elastin gibi önemli proteinleri parçalayarak ciltte yaşlanma belirtilerinin hızlanmasına yol açar. Dolayısıyla bizim, kolajenimize yatırım yapmamız gerekir. Bu anlamda gençlik aşıları ve kristal dolgular ön plana çıkıyor. Artık günümüzde güzel ve doğal yaşlanmak revaçta. Bu nedenle şu anda gençlik aşıları ve kristal dolgular en sık tercih ettiğimiz uygulamaların başında geliyor" dedi.

Kolajen seviyelerini artırmak adına önerilerde bulunan Dr. Oflaz, "Gençlik aşısı ve kristal dolgu gibi uygulamalar, cildin ihtiyaç duyduğu kolajeni sağlayarak daha genç ve sağlıklı bir görünüm elde etmeye yardımcı oluyor. Gençlik aşısı, cilt altına enjekte edilen vitamin, mineral ve amino asit karışımları ile cilt hücrelerini yenilemeyi ve kolajen üretimini teşvik ediyor. Kristal dolgu ise cildin alt katmanlarına Kalsiyum Hidroksiapatit gibi dolgu maddeler enjekte edilmesiyle, kolajen sentezini uyarıyor" ifadelerini kullandı.