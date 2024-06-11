Böbrek taşı neden olur? Belirtileri ve tedavisi...

'İDRAR AKIŞINI ENGELLER VE BÖBREKTE ŞİŞMEYE NEDEN OLUR'

Çoğunlukla böbrek taşlarının semptom vermediğini söyleyen Prof. Dr. Yürük, "Eğer böbrekte oluşmuş olan taş böbrekten çıkarsa idrar kanalı boyunca ilerleyerek mesaneye ulaşır. İdrar kanalları (üreter) ritmik kasılma hareketleri ile idrarı böbrekten mesaneye taşıyan ince boru şeklindedir. Küçük taşlar üreter boyunca sorunsuz ilerleyerek mesaneye ulaşırken bazen üreterde takılarak idrar akışını engeller ve böbrekte şişmeye neden olur. Bu aşamada şiddetli ağrı hissedilir. Böğürden başlayıp kasıklara doğru ilerleyen ağrı, yoğun şekilde idrar yapma isteği, yanmayla olan idrar, bulantı, kusma, koyu renkli, kanlı ağrı belirtilerdendir. Hastalar genelde doğumdan daha şiddetli bir ağrı olabildiğini de ifade eder" ifadelerini kullandı.

'OBEZİTE VE FAZLA HAYVANSAL PROTEİN ALIMI TETİKLEYEBİLİR'

Taş oluşumu için en önemli risk faktörlerinden birinin idrar miktarının düşük olması olduğunu belirten Prof. Dr. Yürük, "İdrar miktarı yeterli sıvı alınmamasına ya da fazla sıvı kaybına (fazla egzersiz, sıcak bölgelerde çalışma ya da yaşama gibi nedenlerle) bağlı olarak az olabilir. En sık görülen taş tipi kalsiyum taşı olmasın rağmen kalsiyum taşlarının nedeni genellikle yenilen kalsiyum miktarı değil, böbreklerinizin vücuttaki kalsiyum dengesini sağlamak için aldığı önlemlerdir.

Hatta sanılanın aksine diyetle kalsiyum alınmaması taş oluşumuna neden olabilir. Diğer taraftan diyette fazla miktarda oksalat ya da hayvansal protein almak böbrek taşı oluşumu için risk oluşturmaktadır. Kronik ishal ile seyreden bağırsak hastalıkları ve geçirilmiş sindirim sistemi ameliyatları ile hem sıvı kaybı olduğu hem de oksalat emilimi arttığı için kalsiyum oksalat taşları oluşma riski artar. Obezite idrar asit düzeyini değiştirerek taş oluşumunu kolaylaştırır. Medikal rahatsızlıklar için kullanılan birtakım ilaçlar, kalsiyum ve C vitamini takviyeleri taş oluşumuna zemin hazırlayabilir. Eğer birinci derece yakınlarda böbrek taşı varsa sizde de yaşam boyu böbrek taşı gelişme risk diğer insanlardan daha yüksek olacaktır" dedi.