Fazla tuz tüketenler dikkat: Böbrek hastası olabilirsiniz

VM Medical Park Florya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Ege Ramadanoğlu, fazla tuz tüketiminin zararları konusunda açıklamalarda bulundu. Tuzun insan sağlığı için önemine değinen Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, "Besin kaynakları içerisinde tuzun önemli bir yeri vardır. Ancak yüzyıllardan beri insanlar için büyük bir önemi olan tuz ve sodyum kavramları birbiriyle karıştırılmamalıdır. Sodyum, besinlerin doğal yapısında bulunan bir mineraldir. Besinlerin doğal olarak yapısında bulunan sodyuma 'doğal yiyecek tuzu' denilmektedir. Sodyumun en iyi kaynakları; sofra tuzu, kabartma tozu ve maden sodasıdır. Sodyum doğal olarak süt, et ve kabuklu deniz ürünleri gibi çeşitli yiyeceklerde de bulunur" diye konuştu.

AŞIRI SODYUM EKSİKLİĞİ, SOLUNUM YETERSİZLİĞİNE YOL AÇABİLİR

Sofra tuzunun ise denizlerden, göllerden ve kayalardan saf olarak elde edilip, rafine edildikten sonra besin hazırlamada kullanılan tuz olduğunu dile getiren Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, "Sofra tuzu, ana maddesi sodyum klorür olan ham tuzdan, insan tüketimine uygun şekilde üretilen tuzlardır. 1 gram sofra tuzunda 400 mg sodyum vardır. Sodyum ve potasyum vücutta sıvı ve asit-baz dengesinin sağlanması için gereklidir. Sodyum iyonlarının vücut sıvılarındaki yoğunluklarının uygun şekilde olması, sinirlerin uyarımı, normal hücre işlevi ve kas dokusunun çalışması için çok önemlidir. Sodyum yetersizliğinde, zihni bulanıklık, kas yorgunluğu, ağrılar ve solunum yetersizliği gibi belirtiler görülür" dedi.