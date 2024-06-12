Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Kurbanlık hayvanda olması gereken özellikler...

"YAŞ FAKTÖRÜ OLDUKÇA ÖNEMLİ"



Kurbanlık hayvanın belirlenen yaş aralığında (genellikle 1 yaşından büyük) olması gerektiğini belirten Veteriner Hekim Senem Aksoy, "Hayvanlarda yaş tayini yapılırken çiftlik kayıtları ve diş gelişimi gibi faktörlerin dikkatle incelemesi gerekiyor. Örneğin, sığırların iki yaşını tamamladığını anlamak için iki ön kesici süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alması gerekiyor" dedi.

Ancak yaşın yanı sıra, bir hayvanın kurban edilebilmesi için bazı kriterlere de dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Aksoy, "Kurbanlık hayvanın sağlıklı, uzuvları tam ve besili bir görünüme sahip olması, ibadetin amaç ve içeriği ile sağlık kurallarına uygunluğu açısından önemlidir" şeklinde açıklamada bulundu.