Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Kurbanlık hayvanda olması gereken özellikler...
Kurban Bayramı yaklaşırken, uzmanlar kurbanlık seçimi konusunda vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor. Kurban edilecek hayvanların sağlık ve ibadete uygunluğu açısından sorgulanması gereken önemli noktalara dikkat çekiliyor. İşte kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler...
Kurban Bayramı'nın başlamasına sayılı günler kala, kurbanlık hayvanlar pazar alanlarında yerlerini almaya başladı. Bu çerçevede uzmanlar kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken kritik detayları paylaştı.
Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Veteriner Hekim Senem Aksoy Kaman, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla kurbanlık hayvanların belirlenmesinde yaş faktörünün oldukça önemli olduğunu vurguladı.
Özellikle kurban edilecek hayvanın; 1 yaşını tamamlamış koyun ve keçi, 2 yaşını tamamlamış sığır, manda ve 5 yaşını tamamlamış deve olması gerektiğini belirtti.
"YAŞ FAKTÖRÜ OLDUKÇA ÖNEMLİ"
Kurbanlık hayvanın belirlenen yaş aralığında (genellikle 1 yaşından büyük) olması gerektiğini belirten Veteriner Hekim Senem Aksoy, "Hayvanlarda yaş tayini yapılırken çiftlik kayıtları ve diş gelişimi gibi faktörlerin dikkatle incelemesi gerekiyor. Örneğin, sığırların iki yaşını tamamladığını anlamak için iki ön kesici süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alması gerekiyor" dedi.
Ancak yaşın yanı sıra, bir hayvanın kurban edilebilmesi için bazı kriterlere de dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Aksoy, "Kurbanlık hayvanın sağlıklı, uzuvları tam ve besili bir görünüme sahip olması, ibadetin amaç ve içeriği ile sağlık kurallarına uygunluğu açısından önemlidir" şeklinde açıklamada bulundu.
Vatandaşlar bu hususlara dikkat ederek hem kendileri, hem de toplum sağlığı açısından sağlıklı ve ibadete uygun kurbanlık hayvanları seçebilirler.
Kurbanlık hayvan seçimi yaparken dikkate alınması gereken 9 önemli madde şu şekilde, Bir veya iki boynuzu kökünden kırık olmamalıdır. Kuyruğu kopuk ya da kuyruksuz olmamalıdır.
Yürüyemeyecek kadar topal olmamalıdır. Bir veya iki gözü kör olmamalıdır. Kulakları kopuk ya da kesik olmamalıdır. Göz, ağız ve burunda akıntı olmamalıdır. Aşırı zayıf ve gebe olmamalıdır. Gözleri, derisi ve kılları canlı, dişleri sağlam olmalıdır. Ayrıca, kurbanlık hayvanın belgelerinin de eksiksiz olması gerekiyor. Pasaport, Veteriner Sağlık Raporu ve il dışından gelen hayvanlar için Nakil Belgesi gibi belgelerin bulunması önemlidir.
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