Yere Düşen Yiyecekler: 5 Saniye Kuralı Efsane Mi Gerçek Mi?

Islak gıdalar kuru gıdalara göre daha riskli!

Karpuz, elma ve şarküteri gibi 'ıslak' gıdalar, cips veya kurabiye gibi kuru gıdalara göre daha fazla bakteriyi daha hızlı emerler. Bu nedenle yere düşen ıslak gıdaları mümkün olduğunca çabuk tüketmek önemlidir.