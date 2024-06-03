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Yere Düşen Yiyecekler: 5 Saniye Kuralı Efsane Mi Gerçek Mi?

Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Yere Düşen Yiyecekler: 5 Saniye Kuralı Efsane Mi Gerçek Mi?

Yere düşen yiyecekleri ne kadar süreyle yiyebileceğimiz sorusu yüzyıllardır merak konusu olmuştur. Halk arasında yaygın olarak bilinen "beş saniye kuralı" ise bu sorunun cevabı olarak kabul görmüştür. Ancak son araştırmalar, bu kuralın bir efsaneden ibaret olduğunu ortaya koyuyor.

Bilim insanları, yere düşen yiyeceklerin ne kadar süreyle yenilebileceği konusunda net bir kural koyamıyor. Yapılan araştırmalar, yiyeceğin türüne ve yere düştüğü yere bağlı olarak değişik sonuçlar veriyor. İşte detaylar…

Islak gıdalar kuru gıdalara göre daha riskli!

Karpuz, elma ve şarküteri gibi 'ıslak' gıdalar, cips veya kurabiye gibi kuru gıdalara göre daha fazla bakteriyi daha hızlı emerler. Bu nedenle yere düşen ıslak gıdaları mümkün olduğunca çabuk tüketmek önemlidir.

Evde bakterilerden kaçmak imkansız!

Banyo ve mutfak, metrekare başına 700'e yakın bakteri ile en kirli alanlar olsa da, mikroskobik mikroplar oturma odası gibi alanlarda da bulunabilir. Bu nedenle evinizde bakterilerden tamamen kaçınmak mümkün değildir.

Kaldırımlarda bol miktarda bakteri var!

Araştırmalar, kaldırımlardaki suyun her 100 mililitresinde 30.000 bakteri hücresi olduğunu, bunların arasında dışkı ve Koli Basili gibi zararlı bakterilerin de bulunduğunu gösteriyor.

"Beş saniye kuralı" bir efsane!

Gıdayı suyun altında tutmak toz veya saç gibi görünür parçacıkları temizleyebilir, ancak 5 saniye içinde de olsa yerden bulaşan mikropları yok edemez.

Yere düşen yiyecekleri yerken nelere dikkat etmeliyiz?

- Mümkünse yere düşen yiyecekleri tüketmeyin.

- Tüketmek zorundaysanız, yiyeceği iyice yıkayın veya temizleyin.

- Islak gıdaları kuru gıdalara göre daha kısa sürede tüketin.

- Yere düşen yiyecekleri asla başkalarıyla paylaşmayın.

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