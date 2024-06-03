Bu besinleri plastik poşette saklamak kabusa neden oluyor!

Taze Otlar ve Yeşillikler: Plastik poşetler, taze otların ve yeşilliklerin solmasını hızlandırabilir. Bu nedenle, taze otların köklerini su içinde tutacak şekilde saklamak veya hava alabilen saklama kapları kullanmak daha iyidir.

Meyve ve Sebzeler: Bazı meyve ve sebzelerin plastik poşetlerde saklanması, olgunlaşma sürecini etkileyebilir ve çürümelerine neden olabilir. Meyve ve sebzeler, hava alabilen kaplarda veya özel saklama çantalarında saklanmalıdır.

Yağlı ve Islak Yiyecekler: Yağlı veya ıslak yiyeceklerin plastik poşetlerde saklanması, poşetin içinde küf oluşumuna neden olabilir ve yiyeceklerin tazeliklerini kaybetmelerine yol açabilir. Bu tür yiyecekler için yağ geçirmez ve su geçirmez saklama kapları tercih edilmelidir.