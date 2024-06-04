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Sakın hafife almayın! Geçmeyen hıçkırığın sebebi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Sakın hafife almayın! Geçmeyen hıçkırığın sebebi...

Hıçkırık, yaşamın bir parçası olan ve herkesin en az bir kez deneyimlediği doğal bir vücut tepkisidir. Bazı durumlarda rahatsız edici olabilir. Çoğunlukla ciddi bir sorun olarak algılanmayan hıçkırık sorunu, sanılanın aksine uzun sürüyorsa beyin ve kalp gibi hayati organlardaki bir problemin habercisi olabilir. Peki hıçkırık neden olur? İşte detaylar...

Hıçkırık, vücudumuzun çeşitli faktörlere verdiği doğal bir tepkidir. Bu faktörler arasında istemeden hava yutmak, hızlı yemek yemek, gazlı içecekler tüketmek ve aşırı alkol almak gibi durumlar bulunmaktadır. Ayrıca ani ısı değişimleri de mide bağırsak sistemimizi etkileyerek hıçkırığa davetiye çıkarabilir.

Bununla birlikte, hıçkırığın ardında psikolojik nedenlerin de yattığı bilinmektedir. Stres, heyecan, endişe gibi duygular, diyafram kaslarını tetikleyerek hıçkırığa yol açabilir.

Hıçkırık genellikle zararsızdır ve genellikle kendiliğinden geçer. Ancak uzun süren veya sık tekrarlayan hıçkırıklar bazen rahatsızlık verebilir ve altında yatan başka bir sağlık sorununun işareti olabilir. Bu nedenle, hıçkırık sorunu yaşayan kişilerin belirtileri dikkatle izlemesi ve gerektiğinde bir sağlık uzmanına danışması önemlidir.

HIÇKIRIK NASIL GEÇER?

-Derin bir nefes alıp nefesinizi tutun.

-Limon veya kolonya gibi keskin kokulu maddeler koklayın.

-Birkaç kez hızlı nefes alıp verin.

-Bir bardak soğuk su için veya sirke ya da limon ısırın.

-Boynunuzun arkasını ovarak frenik sinirinizi uyarın.

-Dilinizin ucunu tutup birkaç kez öne doğru çekin.

-Kaşık yardımıyla dilinizin gerisine dokunarak öğürme refleksini harekete geçirin.

-Suyla gargara yapın.

-Dizlerinizi göğsünüze kadar çekip bir süre bekleyin.

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