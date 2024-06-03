Uzmanı açıkladı! Avuç içi döküntüleri neyin habercisi

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Hastalığın bulaşılıcığına da değinen Uzm. Dr. Ahmadova, "Hastalar 7 ile 10 gün içerisinde gelişen tüm bulguların kaybolması ile tamamen iyileşir. Hasta semptom geçirdikten sonra bile farklı türlerle tekrar enfekte olabilmektedir. Henüz el, ayak ve ağız hastalığına karşı koruyuculuğu sağlayabilecek bir aşı geliştirilemedi. Ancak hastanın enfekte eşyalarıyla temasın önlenmesi, temas ettiği eşyaların hijyeni ve düzenli el yıkama ile bulaşıcılığı büyük oranda önlenebilmektedir." dedi.

Hastalığın genellikle hafif semptomlar ile seyreder ve kendi kendine düzelir. Bu süreçte en önemli şeyin beslenmek olduğunu belirten Uzm. Dr. Ahmadova, "Düzenli beslenmek ve dinlenmek tedavinin bir parçasıdır. Viral enfeskiyon olduğu için hastalığın genel tedavisi semptomlara yöneliktir." dedi.