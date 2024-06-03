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Uzmanı açıkladı! Avuç içi döküntüleri neyin habercisi

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Uzmanı açıkladı! Avuç içi döküntüleri neyin habercisi

Avuç içindeki döküntüler, aslında vücudunuzun size verdiği önemli sinyaller olabilir. Uzmanlar, bu döküntülerin çeşitli sağlık sorunlarının habercisi olabileceği konusunda uyarıyor. Peki avuç içi döküntüleri neden olur? İşte detaylar...

Avuç içindeki döküntüler, çeşitli sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Ahmadova, bu döküntülerin genellikle el, ayak ve ağız hastalığı gibi viral enfeksiyonların bir belirtisi olduğunu ifade ediyor.

BELİRTİLERİ

Ahmadova, el, ayak ve ağız hastalığının belirtilerini ve tanısını şu sözlerle ifade etti:

"Hastalığın en belirgin belirtileri ateş, boğaz ağrısı, iştahsızlık, halsizlik bulguları ile birlikte ağız içerisinde ve ağız çevresinde, avuç içi ve ayak tabanında görülen döküntüler ile karakterize bir klinik tablodur. Döküntüler kırmızı, yuvarlak lezyonlar şeklinde olabildiği gibi bazen içi sıvı dolu olarak görülebilmektedir. Burun ve farenks örnekleri döküntü içerisindeki sıvı ve dışkı örneklerinden hastalığın laboratuvar tanısı koymak mümkündür."

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Hastalığın bulaşılıcığına da değinen Uzm. Dr. Ahmadova, "Hastalar 7 ile 10 gün içerisinde gelişen tüm bulguların kaybolması ile tamamen iyileşir. Hasta semptom geçirdikten sonra bile farklı türlerle tekrar enfekte olabilmektedir. Henüz el, ayak ve ağız hastalığına karşı koruyuculuğu sağlayabilecek bir aşı geliştirilemedi. Ancak hastanın enfekte eşyalarıyla temasın önlenmesi, temas ettiği eşyaların hijyeni ve düzenli el yıkama ile bulaşıcılığı büyük oranda önlenebilmektedir." dedi.

Hastalığın genellikle hafif semptomlar ile seyreder ve kendi kendine düzelir. Bu süreçte en önemli şeyin beslenmek olduğunu belirten Uzm. Dr. Ahmadova, "Düzenli beslenmek ve dinlenmek tedavinin bir parçasıdır. Viral enfeskiyon olduğu için hastalığın genel tedavisi semptomlara yöneliktir." dedi.

Evde tedavi yöntemlerini ise şu sözlerle anlattı:

"Hastalarda, mevcut semptomları hafifletmek için ağrı kesici ve ateş düşürücülerin kullanımı, boğaz ağrısını azaltmak için gargara ve spreylerin kullanımı önerilmektedir. Oldukları ortamları iyi havalandırılmalı ve kalabalık ortamlarda bulunmaları hem bulaşıcılığı artırdığından hem de semptomların ağırlaşıp ikincil enfeksiyonlarla enfekte olabileceğinden önerilmektedir. İçi sıvı dolu döküntülerin patlatılmaması ve döküntülerin üzerine merhem sürülmesi önerilmemektedir. Herhangi ilaç kullanımında ister döküntü üzerine ister ağızdan alınan ilaçları doktor tavsiyesi olmadan kullanılması önerilmemektedir."

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