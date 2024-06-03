Uzmanı açıkladı! Avuç içi döküntüleri neyin habercisi
Avuç içindeki döküntüler, aslında vücudunuzun size verdiği önemli sinyaller olabilir. Uzmanlar, bu döküntülerin çeşitli sağlık sorunlarının habercisi olabileceği konusunda uyarıyor. Peki avuç içi döküntüleri neden olur? İşte detaylar...
Avuç içindeki döküntüler, çeşitli sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Ahmadova, bu döküntülerin genellikle el, ayak ve ağız hastalığı gibi viral enfeksiyonların bir belirtisi olduğunu ifade ediyor.
BELİRTİLERİ
Ahmadova, el, ayak ve ağız hastalığının belirtilerini ve tanısını şu sözlerle ifade etti:
"Hastalığın en belirgin belirtileri ateş, boğaz ağrısı, iştahsızlık, halsizlik bulguları ile birlikte ağız içerisinde ve ağız çevresinde, avuç içi ve ayak tabanında görülen döküntüler ile karakterize bir klinik tablodur. Döküntüler kırmızı, yuvarlak lezyonlar şeklinde olabildiği gibi bazen içi sıvı dolu olarak görülebilmektedir. Burun ve farenks örnekleri döküntü içerisindeki sıvı ve dışkı örneklerinden hastalığın laboratuvar tanısı koymak mümkündür."
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Hastalığın bulaşılıcığına da değinen Uzm. Dr. Ahmadova, "Hastalar 7 ile 10 gün içerisinde gelişen tüm bulguların kaybolması ile tamamen iyileşir. Hasta semptom geçirdikten sonra bile farklı türlerle tekrar enfekte olabilmektedir. Henüz el, ayak ve ağız hastalığına karşı koruyuculuğu sağlayabilecek bir aşı geliştirilemedi. Ancak hastanın enfekte eşyalarıyla temasın önlenmesi, temas ettiği eşyaların hijyeni ve düzenli el yıkama ile bulaşıcılığı büyük oranda önlenebilmektedir." dedi.
Hastalığın genellikle hafif semptomlar ile seyreder ve kendi kendine düzelir. Bu süreçte en önemli şeyin beslenmek olduğunu belirten Uzm. Dr. Ahmadova, "Düzenli beslenmek ve dinlenmek tedavinin bir parçasıdır. Viral enfeskiyon olduğu için hastalığın genel tedavisi semptomlara yöneliktir." dedi.
Evde tedavi yöntemlerini ise şu sözlerle anlattı:
"Hastalarda, mevcut semptomları hafifletmek için ağrı kesici ve ateş düşürücülerin kullanımı, boğaz ağrısını azaltmak için gargara ve spreylerin kullanımı önerilmektedir. Oldukları ortamları iyi havalandırılmalı ve kalabalık ortamlarda bulunmaları hem bulaşıcılığı artırdığından hem de semptomların ağırlaşıp ikincil enfeksiyonlarla enfekte olabileceğinden önerilmektedir. İçi sıvı dolu döküntülerin patlatılmaması ve döküntülerin üzerine merhem sürülmesi önerilmemektedir. Herhangi ilaç kullanımında ister döküntü üzerine ister ağızdan alınan ilaçları doktor tavsiyesi olmadan kullanılması önerilmemektedir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES/2 başvuru ekranı 2024 | ÖSYM ALES başvurusu başladı mı, saat kaçta? ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- Gezegen Geçidi bugün saat kaçta? 3 Haziran 2024'te hangi 6 gezegen yan yana gelecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?
- Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana zamlı tablo! Sosyal Yardım alana müjde: Temmuz artışı hesaplandı
- Öğretmen iller arası tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman, başvuru nereden yapılır? personel.meb.gov.tr
- Memura en düşük 40.000 TL maaş: Liste yayımlandı! Memur emeklisine ara zam hesabı geldi! Öğretmen, hemşire, vaiz, polise temmuzda...
- Emekliye temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-Kur'lu için %25 artış şimdiden değişti: İşte yeni emekli maaş tablosu...
- Haziran ayı iş yeri kira artış oranı hesaplama 2024 | Dükkan, konut kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...
- Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....
- Yavuz Sultan Selim'in gizemli sırrı! Tarih bilgileriniz değişecek
- Duşa kabininizdeki Kireç Lekelerine Son! Işıl Işıl Parlayan Bir Duşa kabin İçin İşte Sırrı!
- Ahmet Cemil hangi roman kahramanı?
- LGS'de kaç net kaç puan eder? 82 77 75 70 66 63 net kaç puan getirir? 395 410 440 457 470 puan hesaplama ve yüzdelik dilimleri...