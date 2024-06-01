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En şifalı bitki: Vücutta yara ve yanık izi bırakmıyor

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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En şifalı bitki: Vücutta yara ve yanık izi bırakmıyor

Tüm zamanların en şifalı bitkisi olarak kabul edilen Kantaron, doğal ortamda Mayıs-Haziran aylarında altın sarısı çiçekleriyle dikkat çekiyor. Kantaron bitkisi dünya genelinde en fazla alınıp satılan ve ihracatı yapılan bitki olarak öne çıkıyor. İşte kantaron yağının faydaları...

Doğadan toplanan kantaron bitkisinin yağı kavanoza veya daha büyük bir kaba sarı çiçekleri konulduktan sonra üzerine zeytin yağı ilave edilerek hem güneşte, hem de gölgede 60-70 gün bekletildikten sonra elde ediliyor.

Güneşte bekletilen Kantaron yağı vücuttaki yara ve yanmalarda, gölgede bekletilen Kantaronun yağı ise ağız yolu ile alınarak başta mide rahatsızlıklarında kullanılıyor. Kantaron yağ aynı zamanda orta şiddetteki depresyon rahatsızlıklarında uzmanı tarafından belirlenecek ölçekte kullanılıyor.

Yara İyileştirici Özellikler: Kantaron yağı, cilt üzerindeki yaraların iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olabilir. Anti-inflamatuar ve antibakteriyel özellikleri sayesinde yara iyileşmesini destekler.

Cilt Bakımı: Kantaron yağı, cilt için nemlendirici ve besleyici bir etkiye sahiptir. Akne, sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, ciltteki kızarıklık ve tahrişleri azaltabilir.

Antioksidan Etki: Kantaron yağı, antioksidan bakımından zengindir ve serbest radikallerle savaşarak cilt yaşlanmasını geciktirebilir. Bu sayede ciltteki kırışıklıkları azaltabilir ve genç bir görünüm sağlayabilir.

Romatizmal Ağrıların Giderilmesi: Kantaron yağı, romatizmal ağrıları ve kas gerginliğini hafifletmeye yardımcı olabilir. Masaj yoluyla uygulandığında kasları rahatlatır ve ağrıyı azaltır.

Depresyon ve Anksiyete Tedavisi: Kantaron yağı, aromaterapi uygulamalarında kullanılarak ruh halini dengelemeye ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Kokusuyla sakinleştirici bir etki sağlayabilir ve depresyon ile anksiyete belirtilerini hafifletebilir.

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