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Sağlıklı olsa da emilimi azaltıyor! Çinkoyu bu besinlerle tüketmeyin...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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Sağlıklı olsa da emilimi azaltıyor! Çinkoyu bu besinlerle tüketmeyin...

Çinko, vücut için hayati öneme sahip bir mineraldir. Hem eksikliği hem de fazlalığı sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki, çinko ne zaman, nasıl ve neden alınmalıdır? İşte detaylar...

Çinkonun bağışıklık sistemini desteklemek, saç, tırnak, cilt sağlığına katkıda bulunmak, kemik mineral yoğunluğunu artırmak, antioksidan etkinlik göstermek, göz hastalıklarının tedavisine destek olmak gibi pek çok faydası ve etkisi var.

ÇİNKO EKSİKLİĞİNDE NELER OLUR?

Çinko eksikliği büyüme geriliği, iştahsızlık ve bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını kaybetmesine neden olabilir. Şiddetli vakalarda ise saç dökülmesi, cinsel olgunlaşmanın gecikmesi, ishal ya da göz ve deri lezyonları ortaya çıkabilir. Bu bireylerde kilo kaybı ve zihinsel uyuşukluk da görülmesi mümkün.

EMİLİMİ AZALTIYOR

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından ZİNCO bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır. Buğday kepeği, keten tohumu, tahıllar, baklagiller gibi yüksek fitik asit (inozitol) içeren gıdalar ve kahve çinko bileşiklerinin emilimini azaltırlar.

ÇİNKONUN FAZLASI ZARAR

Çinko fazlalığı nadir görülse de, aşırı miktarda çinko takviyesi almak veya aşırı miktarda çinko içeren maddelerle temas etmek durumunda ortaya çıkabilen ciddi bir sorun. Eğer çinko fazlalığı belirtileri yaşıyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmanız son derece önemli.

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