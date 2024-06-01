Sağlıklı olsa da emilimi azaltıyor! Çinkoyu bu besinlerle tüketmeyin...

ÇİNKO EKSİKLİĞİNDE NELER OLUR?

Çinko eksikliği büyüme geriliği, iştahsızlık ve bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını kaybetmesine neden olabilir. Şiddetli vakalarda ise saç dökülmesi, cinsel olgunlaşmanın gecikmesi, ishal ya da göz ve deri lezyonları ortaya çıkabilir. Bu bireylerde kilo kaybı ve zihinsel uyuşukluk da görülmesi mümkün.