Diyet listelerinin vazgeçilmezi! Ayran aşının inanılmaz faydaları...
Ayran aşı, Türk mutfağına ait geleneksel bir çorba çeşididir ve özellikle yaz aylarında tercih edilen serinletici bir lezzettir. İçeriğinde bulunan yoğurt, ayran aşısını probiyotikler bakımından zengin bir hale getirir ve sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Aynı zamanda bağırsak florasını dengeleyerek sindirim sağlığını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
Zayıflamaya yardımcı etkisiyle bilinen ayran aşı, özellikle sıcak günlerde sıklıkla tüketilir. Bu yiyecek son zamanlarda, kilo vermeye çalışanların tercih ettiği bir besin haline gelmiştir. İşte ayran aşının faydaları ve vücuda etkileri...
AYRAN AŞININ FAYDALARI
Ayran aşı, düşük kalorili, besleyici ve doyurucu bir yemek olarak kilo verme sürecine destek olabilir.
Yoğurt, buğday, nohut ve yeşilliklerden oluştuğu için kalorisi düşüktür.
Buğday ve nohut, lif zengini olduğundan tokluk hissini artırır ve sindirimi yavaşlatarak daha uzun süre tok kalmanızı sağlar.
Ayran aşı, kan şekerinin yavaşça yükselmesini ve düşmesini sağlayarak enerji dalgalanmalarını ve açlık hissini azaltır.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Atılan adımlar meyvesini veriyor! J.P. Morgan yıl sonu dolar/TL beklentisini düşürdü! Hızlı büyüme: OECD'de birinci, G20'de ikinci...
- LGS 2024 örnek soru ve çözüm kılavuzu | MEB Türkçe, Matematik, İnkılap Sayısal-Sözel örnek sorular TIKLA İNDİR
- Sınavdan önce okunacak dualar ARAPÇA-Türkçe | LGS'de başarılı olmak için hangi dualar okunur?
- LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8'nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler
- A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek
- Azra Kohen kimdir, kaç yaşında? Skandal Filistin açıklaması yapan Azra Kohen'in kitapları neler?
- SGK girişi 1995 1999 2003 2008 olana yaş, gün, prim yenilendi! 10, 12 yılla erken emeklilik imkanı
- Fenerbahçe başkanı ne zaman belli olacak? 2024 FB başkanı kim olacak, belli oldu mu?
- Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel
- Emekliye yeni maaş tablosu: Kök maaşa 13.600 TL ayarı çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye temmuzda %36 zam! 10.250, 11.150, 13.400 TL alanlar...
- Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?
- Haftada 1-2 Çilekle Bembeyaz Dişlere Sahip Olmak Mümkün!