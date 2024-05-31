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Patates böyle görünüyorsa sakın yemeyin! Meğer zehir saçıyormuş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Patates böyle görünüyorsa sakın yemeyin! Meğer zehir saçıyormuş...

Patates, yemeğinden kızartmasına kadar birçok kişinin vazgeçemediği bir sebzedir. Ancak, evde uzun süre bekleyen patatesler zamanla yeşillenmeye başlar. Bu durum sağlımız için sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. İşte patates tüketirken dikkat edilmesi gerekenler...

Uzun süre bekletilen ve güneş altında kalan patatesler zamanla rengi sarıdan yeşile döner. Bu yeşil renk, patatesin içindeki klorofil maddesinin arttığının bir işaretidir. Yeşillenme süreciyle birlikte patates solanin adlı bir zehir de üretmeye başlar. Solanin, patatesin çiçeğinde yoğun olarak bulunur ve yüksek miktarda kimyasal bir zehirdir.

Solanin, ortaya çıkabilmesi için güneş ışığına ve kloroplastlara ihtiyaç duyar. Bu nedenle, patatesin rengi yeşile doğru dönmeye başlar. Ancak, yeşil renk ne kadar yoğunsa, zehirlenme riski de o kadar artar.

Yeşil patateslerin tüketilmesi, zehirlenmeye yol açabilir ve ölümcül sonuçlar doğurabilir. Yeşil patates tüketildiğinde, ateş, mide krampları, baş dönmesi, baş ağrısı, kusma gibi belirtiler yaşanabilir.

Bu nedenle, sebzeliklerde uzun süre bekletilen ve yeşil renge dönüşen patateslerin tüketilmemesi önemlidir. Yeşil kısımları kesilerek atılmalı ve sadece sağlam ve taze patatesler tüketilmelidir. Sağlığınızı riske atmamak için yeşil patateslerden uzak durun ve güvenli bir şekilde taze patatesleri tercih edin.

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