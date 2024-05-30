Geçemeyen sivilcelerin sebebi bu olabilir! Hayatınızdan bir an önce çıkarın ve sağlığınızdan olmayın

Sosyal medyanın da etkisiyle, kaslı ve estetik bir görüntüye sahip olma arzusu günümüzde her geçen gün artıyor. Bu arayışta birçok kişi spor salonlarına ve gıda takviyelerine yönelse de, bilinçsiz kullanılan protein tozları cildiniz için kabusa dönüşebilir.