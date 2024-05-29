Sararan dişleri beyazlatmanın sırrı! Ne çay ne de kahve lekesi bırakıyor...

Ancak, bu işlemi her gün değil, haftada 2 veya 3 kez yapmanız tavsiye edilir. Bu şekilde, dişlerinizde oluşan sarı lekelerin giderilmesine yardımcı olabilirsiniz. Doğal ve etkili bir yöntem olan çilekle diş beyazlatma, güzel bir gülümseme için harika bir seçenektir.