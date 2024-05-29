Yıllardır yanlış tüketiyoruz! Meğer midenin düşmanıymış...

Ayrıca süt, midede asit üretimini artırabilir ve bu da mide ekşimesine ve yanma hissine neden olabilir. Dolayısıyla, mide rahatsızlıklarını hafifletmek için süt tüketimi yerine, doktorlar genellikle sindirim sistemini yatıştırmak için bazı diğer yöntemleri önermektedir.