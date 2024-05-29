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Az uyuyanlar tehlike altında! Uzmanlar en az 6 saat diyerek uyardı: Kritik hastalıkları tetikliyor!

Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Az uyuyanlar tehlike altında! Uzmanlar en az 6 saat diyerek uyardı: Kritik hastalıkları tetikliyor!

Prof. Dr. Güner Sönmez, sosyal medya paylaşımlarıyla uyku eksikliğinin yol açtığı tehlikelere dikkat çekti. Yetersiz uykunun bağışıklık sistemini zayıflatarak grip, diyabet, kalp hastalığı ve kanser riskini artırdığını vurgulayan Sönmez, kaliteli bir uykunun önemini anlattı. İşte detaylar…

Uyku, sadece dinlenme değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam için de hayati önem taşır. Bu gerçeğin altını çizen Prof. Dr. Güner Sönmez, sosyal medya paylaşımlarıyla uyku eksikliğinin yol açtığı tehlikelere dikkat çekti.

Yetersiz Uyku Bağışıklık Sistemini Çökertiyor: Günde 7-7.5 saat uyumaya özen göstermeliyiz. Yeterince uyumazsak bağışıklık sistemimiz zayıflar ve grip, diyabet, kalp hastalığı ve hatta bazı kanser türleri gibi hastalıklara yakalanma riskimiz artar.

Uykusuzluk Kanser Riskini Artırıyor: Dr. Michael İrvin'in araştırmalarına göre 1 günlük uykusuzluk bile bağışıklık sistemimizi %70 oranında zayıflatabilir. Bu da kanser hücreleriyle savaşan savunma sistemimizi çökerterek kanser riskini %40'a kadar yükseltiyor.

Kalp ve Damar Hastalıklarına Zemin Hazırlıyor: Uyku eksikliği, hipertansiyon ve kalp krizi riskini önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca kalp damarlarında plak oluşumunu da hızlandırıyor.

Obezite ve Diyabete Yol Açıyor: Yetersiz uyku, hem yeme alışkanlıklarımızı hem de metabolizmamızı olumsuz etkileyerek obeziteye yol açıyor. Aynı zamanda insülin direncine neden olarak diyabet riskini de artırıyor.

Beyin Fonksiyonlarını Bozuyor: Uyku sırasında beyin yıkanır, yenilenir ve zararlı proteinlerin birikiminden korunur. Yeterince uyumazsak hafıza problemleri, Alzheimer ve bunama gibi bilişsel işlev bozuklukları yaşayabiliriz.

Ömrümüzü Kısaltıyor: Kaliteli uyku, ömrümüzü uzatır. Yapılan araştırmalara göre orta yaşlarda 6 saatten az uyuyan kişilerde demans riski %30 artıyor. Uyku eksikliği ise 10-12 yıl ömrümüzü kısaltabiliyor.

Kaliteli Uyku İçin İpuçları:

- Uykudan 3-4 saat önce yarım saat egzersiz yapın.

- Her gün aynı saatte yatıp kalkın.

- Yatak odanızı serin ve karanlık tutun.

- Yatmadan önce sigara ve alkolden uzak durun.

- Kahveyi en az 6-8 saat önce için.

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