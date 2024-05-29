Az uyuyanlar tehlike altında! Uzmanlar en az 6 saat diyerek uyardı: Kritik hastalıkları tetikliyor!
Prof. Dr. Güner Sönmez, sosyal medya paylaşımlarıyla uyku eksikliğinin yol açtığı tehlikelere dikkat çekti. Yetersiz uykunun bağışıklık sistemini zayıflatarak grip, diyabet, kalp hastalığı ve kanser riskini artırdığını vurgulayan Sönmez, kaliteli bir uykunun önemini anlattı. İşte detaylar…
Uyku, sadece dinlenme değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam için de hayati önem taşır. Bu gerçeğin altını çizen Prof. Dr. Güner Sönmez, sosyal medya paylaşımlarıyla uyku eksikliğinin yol açtığı tehlikelere dikkat çekti.
Uykusuzluk Kanser Riskini Artırıyor: Dr. Michael İrvin'in araştırmalarına göre 1 günlük uykusuzluk bile bağışıklık sistemimizi %70 oranında zayıflatabilir. Bu da kanser hücreleriyle savaşan savunma sistemimizi çökerterek kanser riskini %40'a kadar yükseltiyor.
Kalp ve Damar Hastalıklarına Zemin Hazırlıyor: Uyku eksikliği, hipertansiyon ve kalp krizi riskini önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca kalp damarlarında plak oluşumunu da hızlandırıyor.
Obezite ve Diyabete Yol Açıyor: Yetersiz uyku, hem yeme alışkanlıklarımızı hem de metabolizmamızı olumsuz etkileyerek obeziteye yol açıyor. Aynı zamanda insülin direncine neden olarak diyabet riskini de artırıyor.
Beyin Fonksiyonlarını Bozuyor: Uyku sırasında beyin yıkanır, yenilenir ve zararlı proteinlerin birikiminden korunur. Yeterince uyumazsak hafıza problemleri, Alzheimer ve bunama gibi bilişsel işlev bozuklukları yaşayabiliriz.
Ömrümüzü Kısaltıyor: Kaliteli uyku, ömrümüzü uzatır. Yapılan araştırmalara göre orta yaşlarda 6 saatten az uyuyan kişilerde demans riski %30 artıyor. Uyku eksikliği ise 10-12 yıl ömrümüzü kısaltabiliyor.
Kaliteli Uyku İçin İpuçları:
- Uykudan 3-4 saat önce yarım saat egzersiz yapın.
- Her gün aynı saatte yatıp kalkın.
- Yatak odanızı serin ve karanlık tutun.
- Yatmadan önce sigara ve alkolden uzak durun.
- Kahveyi en az 6-8 saat önce için.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? 2024 FB Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yarın saat kaçta?
- Milyonluk kuş görenleri hayrete düşürüyor! Tüyü zengin ediyor
- WhatsApp'ta dev değişiklik! Alışmanız zaman alacak
- Kolesterol, tansiyon, kanser... Faydasını duyunca avuç avuç yutacaksınız: İbn-i Sina'nın asırlık reçetesi!
- EKPSS tercih ekranı açıldı mı? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte ÖSYM taban-tavan puanları...
- 1994 1997 2003 2009 SGK girişine emeklilik A’dan Z’ye hesaplandı! Kadın-erkek yaş, gün ve prim tablosu…
- Tam liste geldi: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 16.750 TL piyangosu! 10.250, 11.100, 11.800, 13.500 TL alana perşembe, cuma yatacak
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar dikkat: MEB'den jet karar geldi! Yaz tatili dönüşü...
- İstanbul'da toplu ulaşım bugün bedava mı? 29 Mayıs Çarşamba İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?
- Bugün okul var mı, yok mu? 29 Mayıs 2024 resmi tatil mi? Okullar, üniversiteler, banka, hastane, kargolar açık mı?
- THY işçi alımında SON GÜN | En lise mezunu, tecrübesiz kabin memuru alınacak! İşte başvuru ekranı...
- Ne yeşil ne mavi… Dünyanın en nadir göz rengi sizi şaşırtacak: Hiç görmediniz!