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Hangi meyvede neye iyi geliyor? A, C, E, D, K vitamini...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Hangi meyvede neye iyi geliyor? A, C, E, D, K vitamini...

Vitaminler, vücudumuzun sağlıklı bir şekilde işlev görmesi için hayati öneme sahiptir. Ancak, pek çok insan yediği meyvelerin içerisinde hangi vitaminlerin bulunduğunu tam olarak bilmiyor olabilir. Bu nedenle, "hangi meyvede hangi vitamin var?" şeklindeki araştırmalar yapılıyor. İşte meyveler ve vitaminleri...

Meyveler, sağlıklı bir beslenme planının temel taşlarından biridir. İçerdikleri vitaminler, mineral maddeler ve lif açısından zengin olmalarıyla bilinirler. Ayrıca, düşük kalorili ve yağsız yapılarıyla da kilo kontrolüne katkıda bulunurlar.

Elma

C ve E vitamini, folik asit, pektin ve flovonoid içerir. Bağırsak sisteminin korunmasında faydalı ve posadan zengindir. Kolesterol düşürücü etkisi vardır. Kan şekerini kontrol altında tutar ve vücut direncini artırır. Kas ve eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

Kabak

K ve C vitamini içerir. Kanın pıhtılaşmasını düzenler. Kemik gelişimini sağlar. Böbrek fonksiyonlarında faydalıdır.

Armut

Fosfor, kalsiyum ve potasyumdan zengindir. Kalp kaslarının düzenli çalışmasına fayda sağlar. Tansiyon ayarlamasında etkilidir. Posadan zenginliği nedeniyle bağırsakları çalıştırır.

Dut

Kalsiyum, C ve B vitamini ile bol lif içerir. İdrar söktürücü ve bağırsak çalıştırıcıdır.

Kiraz

Kalsiyum, fosfor ve C vitamini içerir. Diş çürümesini önlemede faydalıdır. İdrar söktürücüdür. Vücudun su dengesini sağlar.

Erik

A ve C vitamini ile kalsiyumdan zengindir. Bağırsak çalıştırıcı ve direnç artırıcıdır.

Yeni dünya (malta eriği)

A vitamini deposudur. Görmeye ve büyümeye faydalıdır.

İncir

Bol posa, kasiyum, fosfor ve magnezyum içerir. Sindirime yardımcıdır. Kemik ve diş sağlığına etkilidir.

Üzüm

Potasyum ve C vitamini deposudur. Sindirim sistemi üzerinde faydalıdır. Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir.

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