Kasık fıtığı nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri...

Medical Park Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gül Bora Makal, kasık fıtığı hakkında açıklamalarda bulundu. Kasık fıtığının tanımını yapan Doç. Dr. Makal, "Fıtık genel olarak karın duvarındaki bir yırtıktan karın içi organların karın dışına çıkması demektir. Bu kasık bölgesinde olduğunda adı kasık fıtığı olur. Doğuştan ya da sonradan ağır yük kaldırma, aşırı egzersiz gibi durumlar da karın duvarını aşırı zorlamaya bağlı oluşabilir" diye konuştu.

"ŞİŞLİK VE AĞRI GÖRÜLEBİLİR"

Kasık fıtığının belirtilerine değinen Doç. Dr. Makal, "Belirtileri kasık bölgesinde ağrı ve şişliktir. Özellikle karın içi basıncı artıran egzersiz ağır kaldırma gibi durumlarda bu şikâyetler belirginleşir. Ancak bazen bu bölgede ani şiddetli bir ağrı, ciltte kızarıklık, morarma gibi şikâyetler ortaya çıkabilir. Bu durumda fıtık boğulmasından bahsedilir. Fıtık boğulması ise acil ameliyat gerektiren bir durumdur" dedi.