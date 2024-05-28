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Ruh sağlığına iyi gelen 6 besin! Depresyonu uzak tutuyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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Ruh sağlığına iyi gelen 6 besin! Depresyonu uzak tutuyor...

Beslenme uzmanları, sağlıklı bir diyetin ruh halini iyileştirmede kilit bir faktör olduğunu belirtiyor. İşte ruh sağlığına olumlu etki eden 6 önemli yiyecek...

ABD merkezli Yahoo Life sitesindeki haberde ruh sağlığına iyi gelen yiyecekler konusunda diyetisyenlerin görüşlerine yer verildi.

Diyetisyenler Christine Byrne ve Michelle Routhenstein birçok yiyeceğin ruh sağlığına pozitif ya da negatif etki yaptığını kaydetti.

Örneğin dondurma yemenin psikolojik iyi hissettirebileceği ancak fazla şekerli yemenin de zararlı olduğuna dikkat çekildi.

Uzmanlar vücut sağlığına da zarar vermeden ruha iyi gelebilecek 6 gıdayı şu şekilde sıraladı: Kabak çekirdeği, yağlı balıklar, avokado, portakal, koyu yapraklı sebzeler, bitter çikolata...

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