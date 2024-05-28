Japonlardaki keskin hafıza bu meyveden geliyormuş! Vitamin deposu atıştırmalık...

Kalp Sağlığı: Kuru üzüm, potasyum ve lif açısından yüksektir. Bu özellikleri sayesinde kan basıncını düzenler, kalp sağlığını destekler ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltır.

Sindirim: Lif açısından zengin olan kuru üzüm, sindirim sistemi sağlığını destekler, kabızlık riskini azaltır ve sindirim sürecini iyileştirir.

Göz Sağlığı: Kuru üzüm, A vitamini ve beta-karoten gibi göz sağlığı için önemli olan besin maddelerini içerir. Bu nedenle, göz sağlığını korumaya ve yaşa bağlı görme bozukluklarını önlemeye yardımcı olabilir.