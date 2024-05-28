Gece uykusuna düşman 7 şaşırtıcı yiyecek!

Kafein İçeren Yiyecekler: Kahve, çay, çikolata ve enerji içecekleri gibi kafein içeren yiyecekler uykusuzluğa neden olabilir.

Ağır ve Yağlı Yiyecekler: Gece yemek yemek sindirim sistemini zorlayabilir ve uyku problemlerine yol açabilir. Ağır yağlı yiyeceklerin sindirilmesi daha uzun sürebilir.

Baharatlı Yiyecekler: Acı ve baharatlı yiyecekler, mide yanması ve sindirim sorunlarına neden olabilir, bu da uykuyu bölerek gece uykusunu etkileyebilir.