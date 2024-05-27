1 tanesi tüm gün etki ediyor! Göbek yağlarını eriten baharat...

Toz Şeker Yerine Kullanım: Tarçın, tatlılarınızın içerisine toz şeker yerine kullanılabilir. Tatlılarınızın üzerine serperek hem lezzetini artırabilir hem de şeker miktarını azaltabilirsiniz. Özellikle sütlü tatlılarla harika bir uyum sağlar.

Kahve veya Çay İçerken: Sabah kahvenizin veya çayınızın içerisine bir miktar tarçın ekleyerek içebilirsiniz. Bu, içeceğinize farklı bir tat ve aroma katarken aynı zamanda sağlık faydalarından da yararlanmanızı sağlar.

Tarçınlı Su: Tarçınlı su, sağlık için oldukça faydalı bir içecektir. Tarçın, kaynamış suya eklenerek demlenmeye bırakılır ve ardından gün içerisinde tüketilir.